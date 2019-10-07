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07 октября 2019, понедельник, 16:44 280
Общество 2019-10-07T16:51:00+03:00
Українські Новини
Между Италией и Грецией: Киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе

Между Италией и Грецией: Киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе

Борщ. Фото: foodandmood
Борщ. Фото: foodandmood

После того, как украинскую кухню признали одной из лучших в мире, Киев оказался между итальянским Курмайором и греческими Афинами в списке лучших европейских городов для гурманов.

Соответствующий рейтинг опубликовало британское издание The Independent, передают Українські Новини.

Согласно ему, на первом месте оказался Марсель (Франция), на втором - Прованс (Франция), на третьем - Ибица (Испания), на четвертом - Валлета (Мальта), на пятом - Курмайор (Италия), на шестом - Киев (Украина), на седьмом - Афины (Греция) и замыкает список восьмым местом Альта Бадия (Италия).

Издание называет Киев "недооцененной кулинарной сценой". И не только из-за котлеты по-киевски: туристам советуют попробовать вареники и пельмени, которые часто поливают густым соусом. Также авторы предлагают обратиться и к другим традиционным украинским блюдам - свиным ушкам и борщу, и даже советуют рестораны на Андреевском спуске.

Кроме того, британцы предлагают оценить киевские заведения, которые специализируются на ретро-советской кухне и грузинские рестораны в столице Украины с варениками, хлебом и сыром.

"Хорошая новость заключается в том, что большинство мест такие же дешевые, как чипсы", - подчеркивает зарубежное издание.

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская зона бъет очередной рекорд посещаемости, а Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец.

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