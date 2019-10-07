Между Италией и Грецией: Киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе

украинскую кухню признали одной из лучших в мире, После того, какКиев оказался между итальянским Курмайором и греческими Афинами в списке лучших европейских городов для гурманов.

Соответствующий рейтинг опубликовало британское издание The Independent, передают Українські Новини.

Согласно ему, на первом месте оказался Марсель (Франция), на втором - Прованс (Франция), на третьем - Ибица (Испания), на четвертом - Валлета (Мальта), на пятом - Курмайор (Италия), на шестом - Киев (Украина), на седьмом - Афины (Греция) и замыкает список восьмым местом Альта Бадия (Италия).

Издание называет Киев "недооцененной кулинарной сценой". И не только из-за котлеты по-киевски: туристам советуют попробовать вареники и пельмени, которые часто поливают густым соусом. Также авторы предлагают обратиться и к другим традиционным украинским блюдам - свиным ушкам и борщу, и даже советуют рестораны на Андреевском спуске.

Кроме того, британцы предлагают оценить киевские заведения, которые специализируются на ретро-советской кухне и грузинские рестораны в столице Украины с варениками, хлебом и сыром.

"Хорошая новость заключается в том, что большинство мест такие же дешевые, как чипсы", - подчеркивает зарубежное издание.

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