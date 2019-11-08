Борщ существенно подешевел в ноябре: новая стоимость ингредиентов

Хотя в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%, за первую неделю ноября 2019 цены на овощи "борщевого набора" в Украине заметно просели. По некоторым позициям был зафиксирован настоящий обвал цены, сообщает "Инфо-Шувар".

Рекордсменом по снижению цены среди украинского "борща" стала капуста, ее стоимость за неделю снизилась на 30% до 3,0-3,2 грн/кг. На 25% за неделю подешевела свекла, ее оптовая цена сегодня составляет 4,0-4,5 грн/кг.

Цены на картошку продолжают снижаться уже третью неделю подряд, в первые дни ноября цена просела еще на 15% до 7,5-8,5 грн/кг. Цены на морковь в начале ноября снизились на 12% до 4,0-4,5 грн/кг, а лук подешевел на 10% до 6,5-7,0 грн/кг.

"Снижение цен в ноябре - это вполне нормальное явление для рынка "борщевого набора". Фермеры продают тот объем, который не планируют оставлять на длительное хранение. Предложение почти по всем позициям в этом году является большим, чем год назад. По этой причине попытки украинских фермеров поднять цены на лук в конце октября были неудачными, сегодня и он дешевеет. Исключением можно было считать картофель, но за счет рекордного импорта уже во второй половине октября цены и на него тоже идут вниз", - комментирует ситуацию Татьяна Гетьман, руководитель Департа мента "аналитика" ОРСП "Шувар".

По состоянию на начало ноября предложение овощей "борщевого набора" состоит полностью из продукции украинских фермеров. Исключением является только картофель. Сегодня соотношение импортной и отечественной картофеля составляет примерно 80% на 20%.

Картофель Украина импортирует преимущественно из Беларуси, также поставки приходят из Казахстана. Цены на капусту, свеклу, морковь и лук минимум в 1,5 - 2 раза ниже, чем год назад, а картофель за год подорожала в 3,5 раза.

Как сообщали Українські Новини, борщ в августе подешевел почти на 4 гривны, драники существенно подорожали. Тем временем киевская кухня признана одной из лучших для гурманов в Европе.