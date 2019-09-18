Борщ в августе подешевел почти на 4 гривны, драники существенно подорожали

В некоторых регионах Украины стоимость приготовления драников возросла почти вполовину в сравнении с прошлым годом.\r\nОб этом сообщает Экономический дискуссионный клуб, передают Українські новини.\r\nСогласно расчетов, проведенных ЭДК, в августе 2019 года приготовление наиболее известных украинских блюд стоило:\r\nборщ (кастрюля емкостью 3,5 - 4,0 литра):\r\n\r\nс мясом - 103,30 грн;\r\nбез мяса (постный) - 25, 15 грн;\r\n\r\nдраников со сметаной (20-25 штук) - 30,63 грн;\r\nвареников (35-40 штук):\r\n\r\nс творогом - 77, 58 грн;\r\nс капустой - 29,86 гривен.\r\n\r\nСтоимость борща и драников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клуб\r\nПо данным клуба, в августе стало дешевле приготовить только борщ, в то время, как приготовление других, избранных для исследования, традиционных украинских блюд подорожало.\r\nСнижение стоимости борща объясняется прежде всего сезонным снижением цен на картофель и овощи. На подорожание вареников и драников в первую очередь повлияло подорожание яиц, сметаны и творога.\r\nСтоимость приготовления вареников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клуб\r\nЕсли сравнивать изменение стоимости приготовления блюд в августе в процентном соотношении, то это будет выглядеть следующим образом:\r\nснижение:\r\n\r\nборщ с мясом - на 13,5%, или на 3,91 грн на блюде;\r\nборщ постный - на 3,2%, или на 3,38 грн на блюде;\r\n\r\nподорожание:\r\n\r\nвареники с капустой - на 2,3%, или на 0,68 грн на блюде;\r\nдраники со сметаной - на 1,7%, или на 0,50 грн на блюде;\r\nвареники с творогом − на 1,3%, или на 0,99 грн на блюде.\r\n\r\nИндекс традиционных украинских блюд. Фото: Экономический дискуссионный клуб\r\nОтмечается, что стоимость данных блюд этим летом существенно возросла в сравнении с прошлым. Больше всего, в отличии от августа 2018 года, подорожало приготовление драников - на 37,5 %, что объясняется неурожаем основного ингредиента - картофеля. Борщ с мясом подорожал меньше всего - на 6,9%.\r\nПо рассчетам ЭДК, в сравнении с августом 2018 года стоимость приготовления драников возросла во всех регионах Украины: от 30% на Закарпатье и Одесчине до почти 45% в Запорожской и Херсонской областях.\r\nДешевле всего приготовление драников в августе обошлось львовским хозяйкам (27,32 грн), что на 22% меньше, чем в Донецкой области, где их стоимость была самой большой по Украине - 33,39 гривен.\r\nСтоимость драников по Украине. Фото: Экономический дисскусионный клуб\r\nКак сообщали Українські новини,в августе батон снова подорожал, а хлеб стал дешевле на 31 копейку. В целом же, в прошлом месяце несколько быстрее, чем ожидалось, возросли цены на некоторые овощи и продукцию животного происхождения.\r\nТакже, в июле минимальный продуктовый набор подешевел на 2,9%, или на 52 гривны.