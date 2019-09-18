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18 сентября 2019, среда, 12:31 32 Инфографика
Экономика 2019-09-18T12:56:07+03:00
Українські Новини
Борщ в августе подешевел почти на 4 гривны, драники существенно подорожали

Борщ в августе подешевел почти на 4 гривны, драники существенно подорожали

Борщ. Фото: foodandmood.com.ua
Борщ. Фото: foodandmood.com.ua

В некоторых регионах Украины стоимость приготовления драников возросла почти вполовину в сравнении с прошлым годом.

Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб, передают Українські новини.

Согласно расчетов, проведенных ЭДК, в августе 2019 года приготовление наиболее известных украинских блюд стоило:

борщ (кастрюля емкостью 3,5 - 4,0 литра):

  • с мясом - 103,30 грн;
  • без мяса (постный) - 25, 15 грн;

драников со сметаной (20-25 штук) - 30,63 грн;

вареников  (35-40 штук):

  • с творогом - 77, 58 грн;
  • с капустой - 29,86 гривен.

Стоимость борща и драников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клубСтоимость борща и драников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клуб

По данным клуба, в августе стало дешевле приготовить только борщ, в то время, как приготовление других, избранных для исследования, традиционных украинских блюд подорожало.

Снижение стоимости борща объясняется прежде всего сезонным снижением цен на картофель и овощи. На подорожание вареников и драников в первую очередь повлияло подорожание яиц, сметаны и творога.

Стоимость приготовления вареников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клубСтоимость приготовления вареников в августе. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Если сравнивать изменение стоимости приготовления блюд в августе в процентном соотношении, то это будет выглядеть следующим образом:

снижение:

  • борщ с мясом - на 13,5%, или на 3,91 грн на блюде;
  • борщ постный - на 3,2%, или на 3,38 грн на блюде;

подорожание:

  • вареники с капустой - на 2,3%, или на 0,68 грн на блюде;
  • драники со сметаной - на 1,7%, или на 0,50 грн на блюде;
  • вареники с творогом − на 1,3%, или на 0,99 грн на блюде.

Индекс традиционных украинских блюд. Фото: Экономический дискуссионный клубИндекс традиционных украинских блюд. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Отмечается, что стоимость данных блюд этим летом существенно возросла в сравнении с прошлым. Больше всего, в отличии от августа 2018 года, подорожало приготовление драников - на 37,5 %, что объясняется неурожаем основного ингредиента - картофеля. Борщ с мясом подорожал меньше всего - на 6,9%.

По рассчетам ЭДК, в сравнении с августом 2018 года стоимость приготовления драников возросла во всех регионах Украины: от 30% на Закарпатье и Одесчине до почти 45% в Запорожской и Херсонской областях.

Дешевле всего приготовление драников в августе обошлось львовским хозяйкам (27,32 грн), что на 22% меньше, чем в Донецкой области, где их стоимость была самой большой по Украине - 33,39 гривен.

Стоимость драников по Украине. Фото: Экономический дисскусионный клубСтоимость драников по Украине. Фото: Экономический дисскусионный клуб

Как сообщали Українські новини,в августе батон снова подорожал, а хлеб стал дешевле на 31 копейку. В целом же, в прошлом месяце несколько быстрее, чем ожидалось, возросли цены на некоторые овощи и продукцию животного происхождения.

Также, в июле минимальный продуктовый набор подешевел на 2,9%, или на 52 гривны.

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