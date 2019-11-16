Діджиталізація пенсій: що готує Пенсійний фонд у Новому році

Крім підвищення пенсій пенсіонерам, які не працюють, з 1 грудня 2019, Пенсійний фонд незабаром буде призначати пенсійні виплати за віком в Україні автоматично. Про це йдеться в указі Президента України №837/2019, повідомляють Українські Новини.

Кабміну доручено до 31 грудня 2019 вжити заходів щодо:

розвитку електронних послуг із призначення пенсій, одержання інформації для оформлення листків непрацездатності, отримання відомостей про суми виплачених доходів, зокрема через створення спеціального мобільного додатка доступу до персональної сторінки користувача таких послуг;

запровадження в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надання послуги з автоматичного розрахунку прогнозного розміру пенсії за відповідними даними ("Пенсійний калькулятор");

Таким чином вже до нового року для автоматичного перерахунку обсягу пенсій має запрацювати "Пенсійний калькулятор".

Вже з нового року в Україні більшість адміністративних послуг переведуть в онлайн.

До 30 червня 2020 має запрацювати механізм автоматичного, без особистого звернення особи, призначення пенсій за досягненням визначеного пенсійного віку. Буде впроваджуватися обов'язкова професійна накопичувальна пенсійна реформа для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.

До 31 грудня 2020 буде відпрацьовуватися адресний підхід надання комплексної соціальної підтримки населенню та створення дієвої системи здійснення верифікації та моніторингу пенсій, соцдопомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Низку послуг Пенсійного фонду вже зараз переведено в онлайн. Зокрема, ПФУ запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії "в один дотик" через веб-портал електронних послуг відомства ("Е-пенсія"). Щоб скористатись сервісом, потрібно авторизуватися через електронний пристрій в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, подати необхідні скановані документи. Детальну інструкцію можна подивитися на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=7Zyv7sb1cQg" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, за допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн.

Тим часом українцям буде цікаво дізнатися, наскільки зростуть пенсії у 2020 році і коли планується наступний перерахунок.