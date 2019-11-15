Мінкультури створює держорганізацію, яка буде вирішувати, хто журналіст, а хто - ні

Анатолій Максимчук, заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, розповів про те, що держава хоче створити самоврядну організацію журналістів, яка частково буде стежити за виконанням нового закону про медіа, який зараз розробляють в уряді. Про це повідомляє "Страна".

У презентації сказано, що це самоврядна організація журналістів, що "повністю або частково фінансує держава", тобто це залежний від держави орган.

Організація повинна буде стежити за етичними стандартами журналістської діяльності та розробити критерії достовірності новин. Також у її обов'язки входитиме присвоєння індексу достовірності новини.

Але головне – це фактичне держустанова буде вирішувати, хто журналіст, а хто ні. "Підтвердження або надання статусу журналіста або зупинка статусу", - така функція прописана в презентації Бородянського.

Скріншот з презентації Максимчука.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами.

Раніше у своєму виступі з парламентської трибуни голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про плани прийняти новий закон, який введе додаткові обмеження для ЗМІ і принцип "фінансового fair play".

У той же час, на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленский Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею. Він хоче ввести кримінальну відповідальність за нібито маніпуляції в ЗМІ. Хто буде визначати "маніпуляції", не уточнюється. Це хамський виступ викликав хвилю обурення. Центральним на слуханнях стало виступ голови Спілки журналістів, який розкритикував ініціативу влади.