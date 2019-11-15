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15 листопада 2019, пʼятниця, 17:17 14
Політика 2019-11-15T19:30:02+02:00
Українські Новини
Чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт

Чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт

Домашній арешт, Ганна Скороход, Олексій Алякін
Олексій Алякин. Фото: eadaily.com
Олексій Алякин. Фото: eadaily.com

Суд у Києві звільнив чоловіка депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Анни Скороход Олексія Алякіна під нічний домашній арешт.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Прокуратура наполягала на экстрадиційному арешт Алякіна.

При цьому суд прийняв рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00.

Прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Алякін свого часу оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію в Міграційну службу.

Цивільного чоловіка нардепа від Слуги народу Ганни Скороход підприємця Олексія Алякіна затримали вранці у четвер, 14 листопада, через розшуку в Росії.

Алякін - власник українського ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес" (компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель).

Алякіна пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом.

В 2013 році Алякін, екс-власник банку "Пушкіно" в Росії, оголосив себе банкрутом.

Його заборгованість перед кредиторами досягла 500 млн. рублів (близько 180 млн гривень).

У тому ж році Алякін виїхав з Росії в Україну.

У грудні 2015 року Тверський районний суд Москви санкціонував заочний арешт Алякіна за звинуваченням в організації великих розкрадань з банку "Пушкіно".

У федеральний розшук Алякін був оголошений 24 вересня 2015 року, а 20 листопада того ж року його прізвище з'явилося у базі Інтерполу.

Скандал у "Слуги народу": Скороход та Полякова виключили з фракції.

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