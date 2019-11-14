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14 ноября 2019, четверг, 17:31 99
Судебная власть 2019-11-14T17:39:36+02:00
Українські Новини
Муж Скороход оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию, - ГПУ

Муж Скороход оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию, - ГПУ

ГПУ, Слуга народа, Анна Скороход, Алексей Алякин
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com

Муж депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анны Скороход Алексей Алякин в свое время оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг Национальная полиция задержала гражданина России, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке.

Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче.

Указывается, что ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции с помощью оформления гражданства Украины путем предоставления Миграционной службе ложных сведений.

9 августа 2018 года он уже задерживался на территории Киевской области.

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест.

В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины.

Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено Миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов.

Указанный гражданин обжаловал решение об отмене гражданства в судебном порядке.

7 ноября Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении исковых требований истца.

Речь идет о Алексее Алякине, который приходится мужем депутата Рады от "Слуги Народа" Анны Скороход.

Как сообщали Українськi Новини, гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России.

Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа". По его словам, Скороход предлагала другим депутатам денежную награду.

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