підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Події
  • Череда вибухів у Балаклеї: двоє військових загинули, четверо поранені
15 листопада 2019, пʼятниця, 16:40 9
Події 2019-11-15T17:21:33+02:00
Українські Новини
Череда вибухів у Балаклеї: двоє військових загинули, четверо поранені

Череда вибухів у Балаклеї: двоє військових загинули, четверо поранені

Балаклея

Балаклії Харківської області, де в п'ятницю вдень прогриміли 20 вибухів, 2 військових загинули і 4 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні генерального штабу Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно уточненої інформації від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, 2 військових саперів загинули від поранень. Крім того, 4 поранених військовослужбовців госпіталізовані.

За уточненою інформацією медиків, 3 з них у важкому стані, 1 - середньої тяжкості. На даний момент їм надається медична допомога.

З 15:13 ніяких нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

Як повідомляли Українські Новини, в ліквідації наслідків вибухів був задіяний пожежний танк і працювали військові сапери. У Генштабі України повідомили, що чотири військових госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості під час планової утилізації боєприпасів на території складів в Балаклії.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.

Більше новин про: Балаклея

Архів
Новини
На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" 17:31 Доповнено
"Міс Всесвіт" і українські друзі: Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського 17:26
Чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт 17:17
"Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка 17:09
Вибух у Балаклеї.
У Балаклеї прогриміли десятки вибухів на військових складах, поранені військові 16:43
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok