Череда вибухів у Балаклеї: двоє військових загинули, четверо поранені

Балаклії Харківської області, де в п'ятницю вдень прогриміли 20 вибухів, 2 військових загинули і 4 поранено внаслідок вибуху під час утилізації боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні генерального штабу Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно уточненої інформації від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, 2 військових саперів загинули від поранень. Крім того, 4 поранених військовослужбовців госпіталізовані.

За уточненою інформацією медиків, 3 з них у важкому стані, 1 - середньої тяжкості. На даний момент їм надається медична допомога.

З 15:13 ніяких нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

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Як повідомляли Українські Новини, в ліквідації наслідків вибухів був задіяний пожежний танк і працювали військові сапери. У Генштабі України повідомили, що чотири військових госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості під час планової утилізації боєприпасів на території складів в Балаклії.

23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння. 3 травня 2018 року в Балаклії знову спалахнув військовий арсенал. У жовтні військовослужбовця, відповідального за недбале зберігання арсеналу в Балаклії, відновили на посаді.