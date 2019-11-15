Рівень безробіття падає, але на одну вакансію претендують троє осіб

Станом на 1 листопада 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 259,3 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій у жовтні становила 102,8 тис. (3 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 вересня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 275 тис. безробітних.

Тим часом Міністерство фінансів заявило, що п'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон. З 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Також з 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

Крім того, роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників.

А HeadHunter назвав найбільш високооплачувані вакансії в Україні.