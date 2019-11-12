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12 ноября 2019, вторник, 19:52 172
Верховная Рада и партии 2019-11-12T19:52:26+02:00
Українські Новини
Работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников

Работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников

Верховная Рада, работа, Работодатель, Вероисповедание

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который запретит работодателям интересоваться личной и семейной жизнью работников. Об этом сообщает Громадське.

Так, сообщается, что законопроект предусматривает изменения в Кодекс законов о труде по обеспечению прав работников на личную и семейную жизнь.

Отмечается, что соответствующий проект закона №1148 поддержали 317 депутатов.

"Такая необходимость (принять этот закон) связана с частыми ситуациями, когда работодатель исследует не только профессиональные знания работника, но интересуется и личной жизнью", - сказал внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.

Так, депутат отметил, что работодатель не должен спрашивать у работников об их намерениях заключить брак, состоянии здоровья и какую религию они исповедуют.

Законопроектом предлагают усилить гарантии защиты прав работника при заключении трудового договора. Для этого в Кодексе законов о труде хотят закрепить норму о защите права на личную и семейную жизнь работников и лиц, принимаемых на работу.

Также проект предлагает дополнить Кодекс нормой, запрещающей требовать от лица данные об отношениях любого характера, обстоятельства, события, отношения и т.д., связанные с личностью и членами его семьи.

Как сообщали Українські Новини, HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Украине.

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