Рекрутинговый портал hh.uagrc проанализировал базу вакансий, размещенных в интернете в октябре и выбрал пятерку самых интересных с точки зрения оплаты труда предложения. В этих предложениях работодатели обещали зарплату от 75 000 гривен.

1. Старший клинический научный сотрудник.

Доктора и кандидаты медицинских наук в октябре могли претендовать на зарплату от 75000 гривен. В их функции, главным образом, входил мониторинг исследовательских центров, содействие при обучении младших специалистов по клиническим исследованиям, выполнение функций проектного менеджера в случае необходимости и тому подобное.

2. Пилот вертолета.

Предложенная зарплата специалисту в размере от 150 000 гривен в зависимости от профессионального уровня. А вот требовали - наличие высшего или среднего специального образования по летной специальности, лицензии пилота гражданской авиации, владение английским языком - IELTS (general English) 5.0 и выше, наличие определенного стажа и количества часов налета (общего, как КПС, по приборам и ночью) .

3. Java Developer.

Зарплата до 100 000 гривен, обучение за счет компании, курсы английского и испанского языков, мощные ноутбуки и большие мониторы в комфортном, уютном офисе, компенсацию занятий спортом обещали за разработку клиент-серверных приложений на Java и участие в проектах по внедрению решений для электронной коммерции и маркетинга. Идеальный кандидат на эту должность должен иметь опыт от 1 до 3 лет, владеть Java SE, Spring Framework, понимать принципы объектно-ориентированного проектирования, знать и уметь применять паттерны проектирования, иметь опыт работы с веб-сервисами.

4. Глава департамента рисков.

В октябре можно было бы претендовать на зарплату 110 000 гривен. В обязанности входило бы руководство подразделением рисков и анализа, координация процессов сбора, хранения и обработки данных для дальнейшего анализа рисков, разработка, внедрение и сопровождение политики управления кредитными рисками и т.

5. Финансовый директор.

До 200 000 гривен были готовы платить специалисту, который будет координировать и контролировать учетную политику группы компаний, выстраивать финансовую структуру в стартапе (в т.ч. IT), оценивать инвестиционные проекты, заниматься налоговым планированием, строить службу внутреннего аудита.

Как сообщали Українські Новини, был опубликован список самых прибыльных профессий в Украине и о том, на кого стоит учиться чтобы в будущем иметь хорошую работу.

Напомним, что самые востребованные професии в Украине не требуют высшего образования и относятся к рабочим специальностям, однако есть и исключения.