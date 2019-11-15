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15 листопада 2019, пʼятниця, 11:39 20
Силові структури 2019-11-15T13:30:03+02:00
Українські Новини
САП оскаржить відмову суду заарештувати Писарука і заставу в 5 млн гривень

САП оскаржить відмову суду заарештувати Писарука і заставу в 5 млн гривень

САП, Грошова застава, Оскарження рішення суду, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука і встановив йому заставу в 5 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

За його словами, САП вивчить мотивацію суду і подасть апеляцію на рішення. Апеляційна скарга буде подана в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

САП наполягає на арешті Писарука і встановлення 30 млн гривень застави.

Як повідомляли Українські Новини, суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Писарука і призначив заставу в 5 млн гривень.

Раніше НАБУ просило суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень.

В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

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