САП оскаржить відмову суду заарештувати Писарука і заставу в 5 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука і встановив йому заставу в 5 млн гривень.Про це Українським Новинам повідомив представник САП.За його словами, САП вивчить мотивацію суду і подасть апеляцію на рішення. Апеляційна скарга буде подана в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.САП наполягає на арешті Писарука і встановлення 30 млн гривень застави.Як повідомляли Українські Новини, суд відмовився заарештувати голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Писарука і призначив заставу в 5 млн гривень.Раніше НАБУ просило суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень. В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.