Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вирішила виключити депутатів Ганну Скороход і Антона Полякова з фракції.

Про це повідомили журналістам члени фракції, передають Українські Новини.

"Фракція підтримала виключення пані Скороход та Полякова з фракції "Слуга народу". Так, фракція підтримала виключення, більшістю", - сказала член фракції Роксолана Підласа.

Сам Поляков зазначив, що на засіданні фракції не було всіх її депутатів.

Депутат підкреслив, що керівництво не надало положення в статуті, за якого його виключають.

"Давид Арахамія говорить, що ось у тебе позиція... Інакомислення не може бути підставою для виключення. Він цим самим обґрунтовує виняток, що "ти не з нами пливеш". Ну я не знаю, куди ми пливемо. Я взагалі-то пливу з Президентом", - заявив Поляков.

Він також обурений тим, що "Слуга народу" не виключає депутатів, викритих у неперсональному голосуванні.

Скороход, в свою чергу, заперечує звинувачення голови фракції Давида Арахамії в корупції і погрози іншим депутатам.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата Скороход з її політичною діяльністю.

Також у четвер Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її голосування.