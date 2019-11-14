З липня по вересень ВВП збільшився на 4,2%

В липні-вересні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

В порівнянні з 2-м кварталом 2019 року ВВП збільшився на 0,7% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим і м. Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року до 927,773 млрд гривень (у фактичних цінах).

Також Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом.