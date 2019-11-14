Нацрада з ТБ винесла попередження телеканалу ZIK

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу ZIK. Про це йдеться у повідомленні Нацради з телебачення, передають Українські Новини.

Національна рада з'ясувала, що 27 серпня телеканал ZIK не здійснював супутникового мовлення з технічних параметрів, зазначених у його ліцензії.

У зв'язку з цим Нацрада з телебачення оголосила телеканалу попередження, а також зобов'язала його протягом місяця усунути порушення.

Як повідомляли Українські Новини, Рада створила комісію з розслідування законності зміни власників NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Раніше журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.

Раніше в НСЖУ заявили, що позбавлення "112 Україна" ліцензії - спроба обмежити свободу слова і впровадити цензуру.

У той же час Міжнародна і Європейська федерації журналістів вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії.