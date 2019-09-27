Международная и Европейская федерации журналистов считают угрозой свободе слова лишение телеканала "112 Украина" лицензии

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ\/EFJ) считают угрозой свободе слова лишение телеканала "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.Об этом говорится в сообщении на сайте Международной федерации журналистов, передают Українськi Новини."Решение об отзыве лицензии каналу "112 Украина" неоправданно. Мы требуем, чтобы регулятор немедленно отменил это решение. Украина заслуживает свободных средств массовой информации, и любая попытка заставить замолчать разные голоса серьезно подрывает демократию", - сказал генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беллангер.Федерации осуждают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, так как считают, что оно угрожает свободе прессы и работе сотен сотрудников СМИ.Как сообщали Українськi Новини, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина".Ранее в НСЖУ заявили, что лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру.Также главный редактор в Klymenko Time Наталья Наталина высказалась о лишении лицензии "112", заявив, что таким образом Нацсовет сделал подарок на день рождения бывшего Президента Петра Порошенко.