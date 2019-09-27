Международная и Европейская федерации журналистов считают угрозой свободе слова лишение телеканала "112 Украина" лицензии

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) считают угрозой свободе слова лишение телеканала "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Об этом говорится в сообщении на сайте Международной федерации журналистов, передают Українськi Новини.



"Решение об отзыве лицензии каналу "112 Украина" неоправданно. Мы требуем, чтобы регулятор немедленно отменил это решение. Украина заслуживает свободных средств массовой информации, и любая попытка заставить замолчать разные голоса серьезно подрывает демократию", - сказал генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беллангер.



Федерации осуждают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, так как считают, что оно угрожает свободе прессы и работе сотен сотрудников СМИ.



Как сообщали Українськi Новини, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина".



Ранее в НСЖУ заявили, что лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру.



Также главный редактор в Klymenko Time Наталья Наталина высказалась о лишении лицензии "112", заявив, что таким образом Нацсовет сделал подарок на день рождения бывшего Президента Петра Порошенко.



