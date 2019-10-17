Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.\r\nЗа принятие проекта постановления №2152 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nЦелью комиссии является проверка законности смены владельцев телеканалов и противодействие воздействию России на иформационное пространство.\r\nВедомство должно будет проверить обстоятельства приобретения, источники поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, исследовать лиц, которые прямо или косвенно участвовали в смене собственников, их долю на рынке, распространение тезисов, которые угрожают нацбезопасности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже комиссия расследует осуществление телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угрозы информационной безопасности страны.\r\nПредседателем комиссии назначена депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем - Александра Устнива ("Голос").\r\nПо результатам 6 месяцев своей деятельности комиссия предоставит отчет на заседании Рады.\r\nКак сообщали Українські Новини, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.