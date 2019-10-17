Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

За принятие проекта постановления №2152 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Целью комиссии является проверка законности смены владельцев телеканалов и противодействие воздействию России на иформационное пространство.

Ведомство должно будет проверить обстоятельства приобретения, источники поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, исследовать лиц, которые прямо или косвенно участвовали в смене собственников, их долю на рынке, распространение тезисов, которые угрожают нацбезопасности.

Также комиссия расследует осуществление телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угрозы информационной безопасности страны.

Председателем комиссии назначена депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем - Александра Устнива ("Голос").

По результатам 6 месяцев своей деятельности комиссия предоставит отчет на заседании Рады.

Как сообщали Українські Новини, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Тем временем СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.