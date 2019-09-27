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27 сентября 2019, пятница, 08:45 303
СМИ 2019-09-27T08:46:14+03:00
Українські Новини
Лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру, - НСЖУ

Лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру, - НСЖУ

Телеканал
Телеканал "112 Украина". Фото: 112.ua

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен жестким решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно лишения "112 Украина" цифровой лицензии, которое поставило под угрозу сотни рабочих мест журналистов и сотрудников телеканала "112-Украина".

"Позиция Нацсовета к 112 является предвзятой - так как часть всеукраинских каналов создавалась путем объединения региональных лицензий. Например, "5 канал" когда-то состоял из региональной сети НБМ и Экспресс -ИНФОРМ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко у себя в Facebook.

Также НСЖУ назвал нынешнее решение Нацсовета попыткой ограничить свободу слова и внедрить цензуру.

"Ведь 112 канал - лидер новостного вещания. И часто критикует власть или дает возможность донести свою позицию критикам власти. Жаль, что в современной Украине телеканалы лишают лицензии, а большую аудиторию - доступа к понравившемуся СМИ", - убежден глава НСЖУ.

Также Томиленко сообщил, что НСЖУ будет информировать международных партнеров о ситуации с лицензиями телеканала "112 Украина" и в целом - о состоянии свободы слова в стране.

"В первую очередь ждем от Нацсовета не репрессивных решений по телеканалам, а отчета о многочисленных претензий к деятельности самой Нацсовета, которые раздавались за последние годы. Объяснений, чем именно была обусловлена выборочная внимание регулятора к отдельным каналам (во времена предыдущего Президента это и попытка давления на "1 + 1", кроме 112 и Ньюзвана)", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" из-за программной концепции.

Ранее, 8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Парламент просил СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу, однако ведомство заявило, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.

Больше новостей о: Лицензия НСЖУ Сергей Томиленко Телеканал "112 Украина" Нацсовет по телерадиовещанию

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