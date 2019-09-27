Лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру, - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен жестким решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно лишения "112 Украина" цифровой лицензии, которое поставило под угрозу сотни рабочих мест журналистов и сотрудников телеканала "112-Украина".\r\n"Позиция Нацсовета к 112 является предвзятой - так как часть всеукраинских каналов создавалась путем объединения региональных лицензий. Например, "5 канал" когда-то состоял из региональной сети НБМ и Экспресс -ИНФОРМ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко у себя в Facebook.\r\nТакже НСЖУ назвал нынешнее решение Нацсовета попыткой ограничить свободу слова и внедрить цензуру.\r\n"Ведь 112 канал - лидер новостного вещания. И часто критикует власть или дает возможность донести свою позицию критикам власти. Жаль, что в современной Украине телеканалы лишают лицензии, а большую аудиторию - доступа к понравившемуся СМИ", - убежден глава НСЖУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Томиленко сообщил, что НСЖУ будет информировать международных партнеров о ситуации с лицензиями телеканала "112 Украина" и в целом - о состоянии свободы слова в стране.\r\n"В первую очередь ждем от Нацсовета не репрессивных решений по телеканалам, а отчета о многочисленных претензий к деятельности самой Нацсовета, которые раздавались за последние годы. Объяснений, чем именно была обусловлена выборочная внимание регулятора к отдельным каналам (во времена предыдущего Президента это и попытка давления на "1 + 1", кроме 112 и Ньюзвана)", - написал он.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" из-за программной концепции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее, 8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года.\r\nКроме того, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.\r\n4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".\r\nПарламент просил СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу, однако ведомство заявило, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n