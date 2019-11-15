Як визначити розмір пенсії самостійно: інструкція

Кожен українець ще до виходу на пенсію, може самостійно підрахувати, на яку суму може очікувати щомісяця після оформлення пенсії.

Пенсія розраховується окремо в кожному випадку, щоб визначити її розмір, необхідно знати тривалість страхового стажу, коефіцієнт страхового стажу, час виходу на пенсію, коефіцієнт заробітку та величину заробітку, з якого були сплачені страхові внески.

До основного розміру пенсій за віком можуть встановлюватися (якщо є на те підстави) доплати, надбавки, підвищення, повідомляє Портал державних послуг.

Як розрахувати основний розмір пенсії за віком

Основний розмір пенсії за віком розраховується за формулою:

П = З П × К С

де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

– розмір пенсії, у гривнях; З П – заробітна плата застрахованої особи;

– заробітна плата застрахованої особи; К С – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Тривалість страхового стажу

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу зараховуються:

періоди, за які було сплачено страхові внески;

періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року враховуються так, як вимагає Закон «Про пенсійне забезпечення» та законодавство СРСР. Іншими словами, весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року прирівнюється до страхового.

Робота під землею, з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників) дає право на пільги – за кожний повний рік стажу такої роботи до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи, призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу, але не менше соціальної пенсії.

Основні документи, що підтверджують трудовий стаж:

Трудова книжка;

За відсутності трудової книжки, а також, якщо в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи – довідки, виписки з наказів, відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання, інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт страхового стажу напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців. Страховий стаж розраховується по формулі:

К С = С М × В С 100% × 12

де:

К С – коефіцієнт страхового стажу,

– коефіцієнт страхового стажу, С М – сума місяців страхового стажу,

– сума місяців страхового стажу, В С – визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

За період участі в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми.

Величина заробітку

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії включаються:

дохід отримуваний застрахованою особою після 1.07.2000 року, з якого були фактично обчислені та сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

суми виплат, отриманих застрахованою особою до 1.07.2000 року, у межах сум, на які згідно із законодавством, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи зі здійсненої застрахованою особою доплати до мінімального страхового внеску.

Періоди, за які враховується зарплата для обчислення розміру пенсії:

дохід за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1.07.2000 року незалежно від перерв.

за весь період страхового стажу з 1.07.2000 року.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховуватиметься заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, можуть бути виключені певні періоди (за період з 1.07.2000 р. до 1.01.2005 р або за умови сплати страхових внесків):

періоди строкової військової служби;

навчання;

догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Заробіток для призначення пенсії визначається по формулі:

З П = З С × К З

де:

З С – розрахункова середня заробітна плата на одну особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

– розрахункова середня заробітна плата на одну особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. К З – коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, визначається по формулі:

К З = С К К

де:

С К – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць ( К З1 + К З2 + К З3 + ... + К Зn );

– сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць ( + + + ... + ); ( К З1 + К З2 + К З3 + ... + К Зn ) – визначається шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Усі помісячні коефіцієнти підсумовуються і поділяються на кількість місяців страхового стажу. Виходить середньоарифметичний коефіцієнт заробітку.

+ + + ... + ) – визначається шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Усі помісячні коефіцієнти підсумовуються і поділяються на кількість місяців страхового стажу. Виходить середньоарифметичний коефіцієнт заробітку. К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати К З визначається з п’ятьма знаками після коми.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський видав Указ № 837/2019, яким передбачено створення Кабінетом міністрів ряду законопроектів, покликаних змінити систему виплат пенсіонерам.

Також в Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати.

Тим часом вже в 2022-2023 році Кабміном планується введення накопичувальної пенсії.