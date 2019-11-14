Недобудований Дарницький вокзал у Києві хочуть переробити під ТРЦ

"Укрзалізниця", яка раніше збільшила термін попереднього продажу квитків, планує передати в концесію залізничний вокзал у Києві на станції Дарниця. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба відомства. Наголошується, що Дарницький вокзал - один із перших у переліку об'єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. За словами Євгена Кравцова, саме завдяки залученню приватного капіталу планується добудувати цей об'єкт і зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами. "До прийняття Закону України "Про концесії", на жаль, механізмів для розвитку цього об'єкту не було. Тепер ми маємо дієвий інструмент і перспективу для залучення інвесторів", - сказав Кравцов. Перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві була завершена в січні 2007 року. Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без обробки та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення. Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада на Майдані Незалежності в Києві у ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля. Нагадаємо, українські військові отримали новий зал очікування на Центральному київському вокзалі.