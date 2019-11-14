підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 12:29 6
Суспільство 2019-11-14T14:30:03+02:00
Українські Новини
Недобудований Дарницький вокзал у Києві хочуть переробити під ТРЦ

Недобудований Дарницький вокзал у Києві хочуть переробити під ТРЦ

Ж/д вокзал, ТРЦ, Укрзалізниця, Торгівельно-розважальний центр, Дарниця
Дарницький вокзал. Фото: wikipedia
Дарницький вокзал. Фото: wikipedia

"Укрзалізниця", яка раніше збільшила термін попереднього продажу квитків, планує передати в концесію залізничний вокзал у Києві на станції Дарниця.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба відомства.

Наголошується, що Дарницький вокзал - один із перших у переліку об'єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства.

За словами Євгена Кравцова, саме завдяки залученню приватного капіталу планується добудувати цей об'єкт і зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами.

"До прийняття Закону України "Про концесії", на жаль, механізмів для розвитку цього об'єкту не було. Тепер ми маємо дієвий інструмент і перспективу для залучення інвесторів", - сказав Кравцов.

Перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві була завершена в січні 2007 року. Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без обробки та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада на Майдані Незалежності в Києві у ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля.

Нагадаємо, українські військові отримали новий зал очікування на Центральному київському вокзалі.

Більше новин про: Ж/д вокзал ТРЦ Укрзалізниця Торгівельно-розважальний центр Дарниця

Архів
Новини
Україна стала "розмінною монетою" для США, - Пристайко 15:34
Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста 15:08
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
МЗС України погрожує вийти з мінських угод, якщо не побачить прогресу 14:55
3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення керівника "Укрзалізниці" 14:50
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok