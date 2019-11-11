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11 ноября 2019, понедельник, 15:25 334
Происшествия 2019-11-11T15:25:58+02:00
Українські Новини
На Майдане Незалежности в Киеве в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок

На Майдане Незалежности в Киеве в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок

Торговый центр, Обрушение крыши, Обвал крыши

В ТРЦ Глобус под Майданом Незалежности в центре Киева рухнул потолок. ЧП произошло в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"Ничего такого, просто в одном из магазине в ТРЦ Глобус обвалился потолок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, ранее произошло похожее ЧП в Минске: в торговом центре обвалился потолок, были пострадавшие.

Также ранее в Черновцах в центре обвалился дом: внутри находилась хозяйка с детьми.

в Одессе после дождя обвалился балкон со старинного памятника архитектуры. Ранее в Киеве обвалился кусок балкона новостроя - погибла женщина.

В 2013 году в Ровно женщина спасла прохожих, удерживая руками оторвавшийся балкон.

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