На Майдане Незалежности в Киеве в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок

В ТРЦ Глобус под Майданом Незалежности в центре Киева рухнул потолок. ЧП произошло в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"Ничего такого, просто в одном из магазине в ТРЦ Глобус обвалился потолок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, ранее произошло похожее ЧП в Минске: в торговом центре обвалился потолок, были пострадавшие.

Также ранее в Черновцах в центре обвалился дом: внутри находилась хозяйка с детьми.

в Одессе после дождя обвалился балкон со старинного памятника архитектуры. Ранее в Киеве обвалился кусок балкона новостроя - погибла женщина.

В 2013 году в Ровно женщина спасла прохожих, удерживая руками оторвавшийся балкон.