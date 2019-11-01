Акционерное общество "Укрзализныця" с 31 октября увеличило срок покупки билетов и теперь их можно будет приобрести за 60 дней до даты отправления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на странице на Facebook. Услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения. Билеты можно будет приобрести на поезда из Киева: № 738\/737 Киев – Запорожье; № 38\/37 Киев – Запорожье; № 12\/11 Киев – Новоолексеевка; № 7\/8 Киев – Ивано-Франковск; № 29\/30 Киев – Ужгород; № 81\/82 Киев – Ужгород; № 67\/68 Киев – Варшава; № 117\/118 Киев – Черновци. Со Львова: № 12\/11 Львов – Одесса; № 51\/52 Львов – Вроцлав; № 92\/91 Львов – Киев; № 89\/90 Львов – Пшемысль. Из Харькова: № 7\/8 Харьков – Одесса; № 15\/16 Харьков – Рахов; № 17\/18 Харьков – Ужгород; № 63\/64 Харьков – Киев. Из Одессы: № 106\/105 Одесса – Киев; № 26\/36 – 25\/35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль № 108\/107 Одесса – Ужгород. Из Запорожья: № 4\/3 Запорожье – Ужгород. Из Ивано-Франковска: № 749\/750 Ивано-Франковск – Киев. Из Днипра: № 79\/80 Днипро – Киев. Из Ужгорода: № 145\/146 Ужгород – Львов. Международные беспересадочные вагоны: № 25\/382 Киев – Кошице (курсирует в составе поездов 81\/8861 – 8862\/108\/30);№ 21\/431, 22\/432 Киев – Відень (курсирует в составе поездов 749\/145\/32519\/629\/140 – 147\/628\/32510\/146\/750); № 24\/350 Киев – Вроцлав (курсирует в составе поездов 749\/51-52\/750); № 24\/470 Киев – Бухарест (курсирует в составе поездов 117\/959\/381 – 380\/960\/118). Такая ситуация не очень обрадовала пассажиров. "Покупайте билеты за 60 дней, потому что за 59 их уже не будет", - шутят в социальных сетях. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций. Ранее поступила информация, что на осенние каникулы по Украине будут курсировать 12 дополнительных поездов.