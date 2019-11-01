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01 ноября 2019, пятница, 07:35 2255
Транспорт 2019-11-01T07:35:01+02:00
Українські Новини
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов

Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов

Укрзализныця, Билеты, железнодорожный переезд, Поезда, Киев-Львов
Табло. Фото: Facebook:Ukrzaliznytsia
Табло. Фото: Facebook:Ukrzaliznytsia

Акционерное общество "Укрзализныця" с 31 октября увеличило срок покупки билетов и теперь их можно будет приобрести за 60 дней до даты отправления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на странице на Facebook.

Услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения.

Билеты можно будет приобрести на поезда из Киева:

  • № 738/737 Киев – Запорожье;
  • № 38/37 Киев – Запорожье;
  • № 12/11 Киев – Новоолексеевка;
  • № 7/8 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 67/68 Киев – Варшава;
  • № 117/118 Киев – Черновци.

Со Львова:

  • № 12/11 Львов – Одесса;
  • № 51/52 Львов – Вроцлав;
  • № 92/91 Львов – Киев;
  • № 89/90 Львов – Пшемысль.

Из Харькова:

  • № 7/8 Харьков – Одесса;
  • № 15/16 Харьков – Рахов;
  • № 17/18 Харьков – Ужгород;
  • № 63/64 Харьков – Киев.

Из Одессы:

  • № 106/105 Одесса – Киев;
  • № 26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль
  • № 108/107 Одесса – Ужгород.

Из Запорожья:

  • № 4/3 Запорожье – Ужгород.

Из Ивано-Франковска:

  • № 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Из Днипра:

  • № 79/80 Днипро – Киев.

Из Ужгорода:

  • № 145/146 Ужгород – Львов.

Международные беспересадочные вагоны:

  • № 25/382 Киев – Кошице (курсирует в составе поездов 81/8861 – 8862/108/30);

    № 21/431, 22/432 Киев – Відень (курсирует в составе поездов 749/145/32519/629/140 – 147/628/32510/146/750);

  • № 24/350 Киев – Вроцлав (курсирует в составе поездов 749/51-52/750);
  • № 24/470 Киев – Бухарест (курсирует в составе поездов 117/959/381 – 380/960/118).

Такая ситуация не очень обрадовала пассажиров. 

"Покупайте билеты за 60 дней, потому что за 59 их уже не будет", - шутят в социальных сетях. 

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций. Ранее поступила информация, что на осенние каникулы по Украине будут курсировать 12 дополнительных поездов.

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