Акционерное общество "Укрзализныця" с 31 октября увеличило срок покупки билетов и теперь их можно будет приобрести за 60 дней до даты отправления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на странице на Facebook.

Услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения.

Билеты можно будет приобрести на поезда из Киева:

№ 738/737 Киев – Запорожье;

№ 38/37 Киев – Запорожье;

№ 12/11 Киев – Новоолексеевка;

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 67/68 Киев – Варшава;

№ 117/118 Киев – Черновци.

Со Львова:

№ 12/11 Львов – Одесса;

№ 51/52 Львов – Вроцлав;

№ 92/91 Львов – Киев;

№ 89/90 Львов – Пшемысль.

Из Харькова:

№ 7/8 Харьков – Одесса;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 63/64 Харьков – Киев.

Из Одессы:

№ 106/105 Одесса – Киев;

№ 26/36 – 25/35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль

№ 108/107 Одесса – Ужгород.

Из Запорожья:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород.

Из Ивано-Франковска:

№ 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Из Днипра:

№ 79/80 Днипро – Киев.

Из Ужгорода:

№ 145/146 Ужгород – Львов.

Международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 Киев – Кошице (курсирует в составе поездов 81/8861 – 8862/108/30); № 21/431, 22/432 Киев – Відень (курсирует в составе поездов 749/145/32519/629/140 – 147/628/32510/146/750);

№ 24/350 Киев – Вроцлав (курсирует в составе поездов 749/51-52/750);

№ 24/470 Киев – Бухарест (курсирует в составе поездов 117/959/381 – 380/960/118).

Такая ситуация не очень обрадовала пассажиров.

"Покупайте билеты за 60 дней, потому что за 59 их уже не будет", - шутят в социальных сетях.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций. Ранее поступила информация, что на осенние каникулы по Украине будут курсировать 12 дополнительных поездов.