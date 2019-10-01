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01 октября 2019, вторник, 15:47 1253
Общество 2019-10-01T16:15:32+03:00
Українські Новини
Украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале

Украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале

Вокзал. Фото: strana.ua
Вокзал. Фото: strana.ua

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале заработал новый зал ожидания и отдыха для участников боевых действий на востоке Украины, сообщает "Радио Свобода"

Новый центр переделали из зала для приема официальных делегаций (депутатского зала): здесь оборудованы две комнаты для отдыха, комната для приготовления и приема пищи, буфет, душевая, санитарные комнаты и камера для вещей. Зал расположен на первом этаже здания центрального вокзала, работает круглосуточно.

"Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины, открытие комнаты - вклад "Укрзализныци" в помощь защитникам страны. Мы планируем в течение месяца переоборудовать бывшие депутатские комнаты на залы для отдыха бойцов на железнодорожных вокзалах Днепра, Львова, Николаева", - сообщил председатель правления акционерного общества "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Зал ожидания. Фото: Радио СвободаЗал ожидания. Фото: Радио Свобода

Первый заместитель министра по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Антон Колумбет напомнил, что первые комнаты для отдыха военных были открыты по инициативе волонтеров на железнодорожных вокзалах Днепра, Киева и Харькова.

Как сообщали Українські Новини, в результате реформ на "Укрзализныце" вагоны с нефтепродуктами стали ездить медленнее в 2 раза. Ранее "Укрзализныця" предложила заменить традиционные подстаканники на бумажные и расказала как осуществить возврат электронного билета

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