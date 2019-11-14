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14 листопада 2019, четвер, 12:53 12
Президент 2019-11-14T15:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що заборгованість із зарплати шахтарям погашена

Зеленський заявив, що заборгованість із зарплати шахтарям погашена

Борги, Володимир Зеленський, шахтарі
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявляє про погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Заборгованість із зарплати шахтарям погашено. Вчора (13 листопада) шахтарям Донбасу, Луганської області, Волині та Львівщини перераховано Міністерством фінансів 1 млрд гривень. Гроші вже на рахунках державних шахт", - написав він.

Зеленський зазначив, що керівництву шахт залишилося перерахувати кошти на рахунки своїх працівників.

Також він підкреслив, що забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є важливим фактором для енергетичної незалежності України.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада, шахтарі під Луганськом відмовилися піднятися наверх через борги із зарплати.

Також голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що станом на 10:00 14 листопада почалися виплати із заборгованості перед гірниками.

Крім того, шахтарі збиралися в Київ до Зеленському через борги із зарплати.

Тим часом на зарплати військовим і шахтарям додатково виділили 2,4 млрд гривень.

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