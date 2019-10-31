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  • На зарплаты военным и шахтерам дополнительно выделили 2,4 млрд гривен
31 октября 2019, четверг, 19:27 83
Политика 2019-10-31T19:32:28+02:00
Українські Новини
На зарплаты военным и шахтерам дополнительно выделили 2,4 млрд гривен

На зарплаты военным и шахтерам дополнительно выделили 2,4 млрд гривен

Рада, Финансирование, зарплата военных, зарплата шахтеров

Верховная Рада выделила дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

За принятие законопроекта №2283 в целом о внесении изменений в госбюджет на 2019 год проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Изменения увеличивают финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности: выделено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1,0 млрд гривен; учитывая приоритетность обеспечения обороны Украины правительство повысило уровень денежного обеспечения военнослужащих (расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд гривен); увеличено финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн гривен.

Также по предложению Министерства социальной политики повышено на 354,6 млн гривен финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также увеличено на 787,0 млн гривен финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью.

По предложению Министерства развития общин и территорий увеличены на 300,0 млн гривен расходы на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья - 200,0 млн гривен за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.

Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн гривен.

Также произошло перераспределение из-за задержек в создании Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в 2019 году снижено на 800 млн гривен до 200 млн гривен.

Анализ доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены из-за укрепления курса гривны.

Поэтому в госбюджете предусмотрено снижение плана доходов на 20,4 млрд гривен, в том числе именно из-за уменьшения плановых поступлений от НДС на импортные товары и ввозной пошлины в результате укрепления гривны к доллару.

Причем это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам.

Тем временем зарплата военных на Донбассе выросла.

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