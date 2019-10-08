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08 октября 2019, вторник, 18:29 421
Общество 2019-10-08T18:30:53+03:00
Українські Новини
Пойдут к Зеленскому: шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате

Пойдут к Зеленскому: шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате

Шахтеры в Луганской области отказываются спускаться в забой, требуя погасить долги. В частности, во вторник в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП "Шахта «Новодружеская", входящая в состав ОАО "Лисичанскуголь". Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате, написал на своей странице в Facebook народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, горнякам трех шахт данного объединения задолжали 120 млн грн.

"Горняки соседней шахты имени Г. Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное - погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу", - написал Волынец.

Он также сообщил, что направил телеграмму о сложившейся ситуации премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с требованием немедленного решения правительства о выплате шахтерам долгов по зарплате за июнь-сентябрь.

"Относительно более двадцати пяти тысяч горняков нарушено конституционное право на своевременную оплату труда. Десятки тысяч шахтерских семей лишены средств к существованию. Уже начались стихийные акции протеста в Луганской и Донецкой областях. Если завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров не будет принято необходимых решений - ответственность за массовые протесты полностью ляжет на правительство". – заявил Волынец.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель представил будущего заместителя по вопросам угольной промышленности Станислава Ковалевского, которого СМИ связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко и одним из ближайших соратников Виктора Януковича Юрием Иванющенко.
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