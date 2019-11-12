Шахтеры под Луганском отказались подняться наверх из-за долгов по зарплате

После того, как Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам, р

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передают Українськi Новини.

"45 горняков первый смены шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь" по окончании своей смены остались под землей. Они отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь-октябрь и протестуют в подземных условиях", - написал он.

Волынец предполагает, что к участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены, и тогда администрация шахты может остановить спуск в шахту третьей смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста.

Как сообщали Українськi Новини, Рада хочет выделить дополнительно 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам в 2019. Тем временем львовские шахтеры получили часть задолженности по зарплате.