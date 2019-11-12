подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Шахтеры под Луганском отказались подняться наверх из-за долгов по зарплате
12 ноября 2019, вторник, 19:31 327
Экономика 2019-11-12T19:42:48+02:00
Українські Новини
Шахтеры под Луганском отказались подняться наверх из-за долгов по зарплате

Шахтеры под Луганском отказались подняться наверх из-за долгов по зарплате

Шахта, Шахтеры, Долги по зарплате, протесты шахтеров
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

После того, как Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам, работники шахты "Горская" государственного угледобывающего предприятия "Первомайскуголь" (Первомайск, Луганская область) во вторник отказались подниматься на поверхность после окончания смены из-за задолженности по зарплате.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передают Українськi Новини.

"45 горняков первый смены шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь" по окончании своей смены остались под землей. Они отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь-октябрь и протестуют в подземных условиях", - написал он.

Волынец предполагает, что к участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены, и тогда администрация шахты может остановить спуск в шахту третьей смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста.

Как сообщали Українськi Новини, Рада хочет выделить дополнительно 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам в 2019. Тем временем львовские шахтеры получили часть задолженности по зарплате.

Больше новостей о: Шахта Шахтеры Долги по зарплате протесты шахтеров

Архив
Новости
В платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий 21:03
В Китае из-за ненависти к обществу, мужчина атаковал детей в детском саду едким веществом:пострадал 51 ребенок 20:55
Трамвай врезался в столб в Одессе. Фото: odessa.net.ua
В Одессе трамвай врезался в столб, а в Бердянске разбросали мертвых голубей 20:39 Новости из регионов
Двое украинских военных подорвались на Донбассе 20:33
Лоран Симонс. Фото:instagram/laurent_simons
Самым юным выпускником ВУЗа вскоре станет 9-летний гений 20:11
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова 14:00
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok