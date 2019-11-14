Двостороння зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що двостороння зустріч про яку говорив екс-президент Казахстану між Президентом Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним поки що не планується.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з федеральним міністром європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Олександром Шаленбергом у четвер, передають Українські Новини.

"Ні, ми зараз не плануємо двосторонню зустріч із Путіним", - сказав міністр.

Він зазначив, що українська сторона не отримувала офіційної пропозиції від Казахстану про ініціативу ексрезидента цієї країни Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч Путіна і Зеленського, а про саму його заяву дізналася зі ЗМІ.

Пристайко зазначив, що зараз планується тільки зустріч лідерів країн у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявляв, що пропозиція колишнього Назарбаєва організувати зустріч Путіна і Зеленського мала суто дипломатичний характер.

Тим часом Зеленський сподівається на те, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді.