Экс-президент Казахстана предложил свести Путина и Зеленского на встречу тет-а-тет

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который проиграл на выборах и новым президентом стал его ставленник Токаев, предложил организовать встречу Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Как отметил Назарбаев, согласие Зеленского на встречу он уже получил.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сообщил Назарбаев.

Позже Кремль заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины скорее всего в этом году проведут свой первый за три года четырехсторонний саммит по вопросам конфликта на востоке Украины, но не было упомянуто в потенциальной встрече один на один.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Путин готов к проведению встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) при условиях срочной необходимости.

Напомним, в разговоре российского президента с Макроном Путин заявил о требованиях к Киеву по саммиту "нормандской четверки".