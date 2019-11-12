Пристайко оправдал предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина дипломатией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что предложение бывшего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Президента России Владимира Путина и Президента Владимира Зеленского имело чисто дипломатический характер.

Об этом он заявил в комментарии BBC, передают Українськi Новини.

Он пояснил, что присутствовал на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это обсуждалось.

"Президент (Зеленский) сказал, что он говорит и (канцлеру Германии Ангеле) Меркель, и (Президенту Франции Эммануэлю) Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что "давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу" - такого разговора не было", - сказал Пристайко.

По его утверждению, предложение Назарбаева организовать встречу имело чисто дипломатический характер.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры в Казахстане, но с логистической точки зрения это сложнее, чем переговоры в Минске - "туда еще 5 часов лететь". Пристайко отметил, что для встречи необходим ответ российской стороны, однако Украина остается в "нормандском формате".

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявил, что дело Украины против РФ может двигаться вперед. Тем временем Путин готов к встрече "нормандской четверки".