Рада розглядає бюджет-2020: пряма трансляція

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.



"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

У залі зареєструвалися 324 парламентарія.



Верховна Рада перенесла розгляд у другому читанні законопроекту №2144 про внесення змін до Бюджетного кодексу та проекту державного бюджету на 2020 рік (№2000) на початок ранкового засідання.



За перенесення питань порядку денного проголосували 233 депутати при мінімально необхідних 226. Ініціативу запропонував парламенту голова Ради Дмитро Разумков. Спікер зазначив, що бюджетний комітет і апарат парламенту підготували всі документи для розгляду 2 документів.







Як повідомляли Українські Новини, Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне проект державного бюджету на 2020 рік (законопроект №2000) у другому читанні.

У середу Рада в першому читанні проголосувала за скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

А Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.



Також стало відомо, хто з депутатів проголосував за запуск ринку землі.