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14 ноября 2019, четверг, 08:47 573
Верховная Рада и партии 2019-11-14T08:54:56+02:00
Українські Новини
Рада в четверг рассмотрит проект госбюджета-2020

Рада в четверг рассмотрит проект госбюджета-2020

Верховная Рада, Бюджет, Госбюджет-2020
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

После того, как Верховная Рада в среду приняла в первом чтении закон о начале продажи земли в Украине, парламент на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект №2000) во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми Рада рассмотрит законопроекты №0855 о разрешении размещать средства связи и навигации на землях обороны во 2-м чтении, №2194 о разрешении иностранцам покупать свободные от застройки и не относящиеся к сельскому хозяйству земельные участки, №2195 о продаже и аренде земучастков через электронные аукционы, №2109 и №1210 об администрировании налогов в 1-м чтении.

Также в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №2043 о соответствии информационной системы требованиям по защите информации, №1220 об изменениях в закон о нотариате, №2015 о бесплатной правовой помощи жителям неподконтрольных территорий, №2113 об ответственности судей за вынесение заведомо неправомерного решения; во 2-м чтении - законопроекты №0897 о внесении изменений в законы, регулирующие отношения, связанные с получением разрешительных документов, №0898 о научно-технической деятельности, №0942 о поддержке малого и среднего бизнеса, №0945 об отмене лицензирования экспорта и импорта спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Далее парламент рассмотрит законопроект №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета (№2000) во втором чтении.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении. Также Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10.

Тем временем, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении. Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. 


Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.

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