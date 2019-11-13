Полный список депутатов, которые проголосовали за продажу земли

Сегодня, 13 ноября, в Верховной Раде за принятие законопроекта №2178-10 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226. Большинство партий были против закона или не проголосовали вообще. Українські Новини публикуют список депутатов, которые проголосовали за открытие рынка земли в первом чтении.Фракция "Слуга народа" Аліксійчук О.В. Ананченко М.О. Арахамія Д.Г. Арсенюк О.О. Бабій Р.В. Бардіна М.О. Безугла М.В. Березін М.Ю. Богданець А.В. Бондаренко О.В. Бородін В.В. Бужанський М.А. Булах Л.В. Василів І.В. Васильковський І.І. Венедіктова І.В. Володіна Д.А. Воронько О.Є. Галайчук В.С. Гевко В.Л. Герман Д.В. Гетманцев Д.О. Горенюк О.О. Гривко С.Д. Гришина Ю.М. Грищук Р.П. Гурін Д.О. Демченко С.О. Діденко Ю.О. Дмитрук А.Г. Дубінський О.А. Дунда О.А. Жупанин А.В. Забуранна Л.В. Загоруйко А.Л. Задорожній М.М. Заславський Ю.І. Здебський Ю.В. Іванов В.І. Кабанов О.Є. Кальченко С.В. Каптєлов Р.В. Касай К.І. Кириченко М.О. Кицак Б.В. Кісєль Ю.Г. Коваль О.В. Ковальов О.І. Колєв О.В. Копиленко О.Л. Корнієнко О.С. Костін А.Є. Костюх А.В. Красносільська А.О. Крейденко В.В. Кривошеєв І.С. Кубраков О.М. Кузнєцов О.О. Культенко А.В. Куницький О.О. Лаба М.М. Лерос Г.Б. Литвиненко С.А. Лічман Г.В. Ляшенко А.О. Маріковський О.В. Марченко Л.І. Мезенцева М.С. Мережко О.О. Мисягін Ю.М. Мовчан О.В. Монастирський Д.А. Мошенець О.В. Наталуха Д.А. Неклюдов В.М. Нікітіна М.В. Овчинникова Ю.Ю. Остапенко А.Д. Пасічний О.С. Перебийніс М.В. Пивоваров Є.П. Подгорна В.В. Потураєв М.Р. Пушкаренко А.М. Рєпіна Е.А. Руденко О.С. Савченко О.С. Саламаха О.І. Скічко О.О. Сова О.Г. Соломчук Д.В. Соха Р.В. Стефанчук М.О. Струневич В.О. Тарасенко Т.П. Тимофійчук В.Я. Тістик Р.Я. Ткаченко О.В. Торохтій Б.Г. Трухін О.М. Федієнко О.П. Фролов П.В. Холодов А.І. Циба Т.В. Чернявський С.М. Чорноморов А.О. Шевченко Є.В. Шипайло О.І. Шуляк О.О. Юраш С.А. Якименко П.В. Янченко Г.І. Ясько Є.О. Аллахвердієва І.В. Арістов Ю.Ю. Бабак С.В. Бакумов О.С. Безгін В.Ю. Беленюк Ж.В. Боблях А.Р. Богуцька Є.П. Бондар Г.В. Борзова І.Н. Брагар Є.В. Буймістер Л.А. Бунін С.В. Василевська-Смаглюк О.М. Васильєв І.С. Ватрас В.А. Веніславський Ф.В. Вінтоняк О.В. Воронов В.А. Гайду О.В. Галушко М.Л. Герасименко І.Л. Герус А.М. Горбенко Р.О. Горобець О.С. Гринчук О.А. Грищенко Т.М. Гузенко М.В. Дануца О.А. Дирдін М.Є. Дмитрієва О.О. Драбовський А.Г. Дубнов А.В. Заблоцький М.Б. Завітневич О.М. Задорожний А.В. Заремський М.В. Захарченко В.В. Зуб В.О. Іванісов Р.В. Іонушас С.К. Калаур І.Р. Камельчук Ю.О. Касай Г.О. Качура О.А. Кисилевський Д.Д. Клочко А.А. Ковальов А.В. Ковальчук О.В. Колебошин С.В. Колісник А.С. Копанчук О.Є. Копитін І.В. Корявченков Ю.В. Костюк Д.С. Кравчук Є.М. Красов О.І. Криворучкіна О.В. Крячко М.В. Кузбит Ю.М. Кузьміних С.В. Кунаєв А.Ю. Леонов О.О. Лис О.Г. Літвінов О.М. Любота Д.В. Марусяк О.Р. Марчук І.П. Медяник В.А. Мельник П.В. Микиша Д.С. Михайлюк Г.О. Мокан В.І. Мотовиловець А.В. Мулик Р.М. Нагаєвський А.С. Нальотов Д.О. Негулевський І.П. Нестеренко К.О. Новіков М.М. Одарченко А.М. Павліш П.В. Павлюк М.В. Петруняк Є.В. Підласа Р.А. Припутень Д.С. Пуртова А.А. Радуцький М.Б. Рябуха Т.В. Саладуха О.В. Салійчук О.В. Семінський О.В. Совгиря О.В. Сольський М.Т. Стернійчук В.О. Стріхарський А.П. Сушко П.М. Тищенко М.М. Ткаченко М.М. Ткаченко О.М. Третьякова Г.М. Устенко О.О. Халімон П.В. Хоменко О.В. Чернєв Є.В. Чорний Д.С. Швець С.Ф. Шинкаренко І.А. Шол М.В. Штепа С.С. Юнаков І.С. Юрченко О.М. Яковлєва Н.І. Яременко Б.В. Внефракционные Бакунець П.А. Горват Р.І. Іванчук А.В. Лунченко В.В. Магера С.В. Петьовка В.В. Разумков Д.О. Шпенов Д.Ю. Гриб В.О. Магомедов М.С. Приходько Б.В. Стефанчук Р.О. Яковенко Є.Г. Как сообщали Українські Новини, Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.