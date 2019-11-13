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13 листопада 2019, середа, 23:36 4
Силові структури 2019-11-13T23:57:15+02:00
Українські Новини
Якщо експертиза підтвердить загрози Зеленському, Звіробій і Федині загрожує ув'язнення, - Баканов

Якщо експертиза підтвердить загрози Зеленському, Звіробій і Федині загрожує ув'язнення, - Баканов

СБУ, Іван Баканов, Софія Федина, Маруся Звіробій
Софія Федина
Софія Федина

Депутату з фракції "Європейської солідарності" Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій за висловлювання щодо Президента Володимира Зеленського може загрожувати ув'язнення. Про це заявив глава Служби безпеки Іван Баканов в інтерв'ю Главкому.

Так, Баканов повідомив, що в разі підтвердження лінгвістичної експертизою факту загрози, Звіробій і Федині загрожує ув'язнення.

"Якщо лінгвістична експертиза підтвердить факт реальної загрози, мова буде йти про укладення. "Наскільки мені відомо, кримінальну справу відкрито, я думаю, відповідна експертиза призначена", - розповів Баканов.

Також Баканов уточнив, що виробництво з даного інциденту, крім Держбюро розслідувань, є і у СБУ.

"Взагалі, це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина в цьому питанні "засвітилася". Ми повинні поважати інститут президентства, будь-який державний інститут", - зазначив Баканов.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати загрози Федини Зеленському.

Також депутат Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Фединою та волонтера Марусі Звіробій на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за загрози Зеленському.

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