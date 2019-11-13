підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 листопада 2019, середа, 19:32 12
Судова влада 2019-11-13T20:45:02+02:00
Українські Новини
Екс-чиновниці Офісу Президента Кондзелі повідомили про підозру

Екс-чиновниці Офісу Президента Кондзелі повідомили про підозру

НАБУ, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило екс-начальниці департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі, яку сьогодні усунув ОП, про підозру у шахрайському заволодінні 150 тисяч доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, НАБУ оголосило про підозру Світлані Кондзелі, колишній заступнику міністра культури України (займала посаду в 2011 році) і неназваному посереднику.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 369 (шахрайство, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Затримані вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, Мендель заявила, що затримання Кондзели стало для Офісу Президента несподіванкою. НАБУ разом з Кондзелею затримало двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів.

Раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників. Повідомляється, що вони вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" на керівну посаду.

Більше новин про: НАБУ Офіс президента Світлана Кондзеля

Архів
Новини
Коломойський хоче, щоб Україна налагодила відносини з РФ, взявши у неї 100 млрд доларів 21:00
ДержНС приступила до розмінування в Петровському 20:35
Зеленський підписав закон про безпеку українських доріг 20:21
Зеленський дозволив винагороджувати викривачів корупції: скільки заплатять 20:20
Депутати Ахметова допомогли Зеленському проголосувати за земельну реформу 20:03
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп 09:15
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали 23:37
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok