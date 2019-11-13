Екс-чиновниці Офісу Президента Кондзелі повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило екс-начальниці департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі, яку сьогодні усунув ОП, про підозру у шахрайському заволодінні 150 тисяч доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, НАБУ оголосило про підозру Світлані Кондзелі, колишній заступнику міністра культури України (займала посаду в 2011 році) і неназваному посереднику.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 369 (шахрайство, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Затримані вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, Мендель заявила, що затримання Кондзели стало для Офісу Президента несподіванкою. НАБУ разом з Кондзелею затримало двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів.

Раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників. Повідомляється, що вони вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" на керівну посаду.