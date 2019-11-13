У Києві розстріляли вітрину магазину російської мережі

Про це повідомляє ресурс "Місто Київ" на сторінці на Facebook.

Співробітники магазину повідомили поліції, що невідомі розбили скло вітрини. На записах з камер відеоспостереження видно, як близько 1:00 13 листопада до будівлі підійшли четверо, розбили вітрину і зникли.

На фото видно, що пошкодження вітрини магазину російської мережі Carlo Pazolini на пр. Перемоги схожі на сліди від пострілів. Крім того, біля ганку магазину фарбою написано "Москалі".

Взуттєвий магазин. Фото: Facebook/Місто Київ

розпочато Кримінальне провадження за статтею хуліганство, санкція за якою передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно під Одесою молодий хлопець познущався над прапором України, витерши об нього ноги.

Нагадаємо, історичний фонтан Самсона на Подолі пофарбували в колір блідої фуксії, але правоохоронним органам вдалося зловити порушників і тепер їм загрожує три роки тюрьми за акт вандалізму.