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13 листопада 2019, середа, 18:47 8
Суспільство 2019-11-13T18:56:03+02:00
Українські Новини
У Києві розстріляли вітрину магазину російської мережі

У Києві розстріляли вітрину магазину російської мережі

Магазин, Київ, взуття, Вандалізм, розстріл
Пошкоджена вітрина. Скріншот: Facebook/Місто Київ
Пошкоджена вітрина. Скріншот: Facebook/Місто Київ

Акти вандалізму у Києві тривають. Раніше на Подолі вандали налили у фонтан мило і розмалювали лавки, а сьогодні вночі в центрі Києва на проспекті Перемоги невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину російської мережі Carlo Pazolini.

Про це повідомляє ресурс "Місто Київ" на сторінці на Facebook.

Співробітники магазину повідомили поліції, що невідомі розбили скло вітрини. На записах з камер відеоспостереження видно, як близько 1:00 13 листопада до будівлі підійшли четверо, розбили вітрину і зникли.

На фото видно, що пошкодження вітрини магазину російської мережі Carlo Pazolini на пр. Перемоги схожі на сліди від пострілів. Крім того, біля ганку магазину фарбою написано "Москалі".

Фото: Місто КиївВзуттєвий магазин. Фото: Facebook/Місто Київ

розпочато Кримінальне провадження за статтею хуліганство, санкція за якою передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

 

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно під Одесою молодий хлопець познущався над прапором України, витерши об нього ноги.

Нагадаємо, історичний фонтан Самсона на Подолі пофарбували в колір блідої фуксії, але правоохоронним органам вдалося зловити порушників і тепер їм загрожує три роки тюрьми за акт вандалізму.

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