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02 ноября 2019, суббота, 14:46 42
Силовые структуры 2019-11-02T14:53:27+02:00
Українські Новини
Под Одессой молодой парень надругался над флагом Украины, вытерев об него ноги

Под Одессой молодой парень надругался над флагом Украины, вытерев об него ноги

Одесса, Вандализм, Надругательство, Нацполиция, Флаг Украины

В селе Иллинка, Одесская область, молодой парень сорвал флаг Украины со столба местного дома культуры и вытер об него ноги, передает пресс-служба одесской полиции. 

За несколько часов правоохранительные органы установили, что надругательство над государственным флагом совершил 23-летний местный житель.

В разговоре с полицейскими парень попытался оправдаться действием алкоголя, который употреблял с товарищами.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях. Также три года тюрьмы дали мужчине за надругательство над флагом Украины. Пребывая в нетрезвом состоянии, он сорвал флаг в Кривом Роге.

Напомним, что Украина празднует День флага 23 августа

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