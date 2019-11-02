Под Одессой молодой парень надругался над флагом Украины, вытерев об него ноги

В селе Иллинка, Одесская область, молодой парень сорвал флаг Украины со столба местного дома культуры и вытер об него ноги, передает пресс-служба одесской полиции.

За несколько часов правоохранительные органы установили, что надругательство над государственным флагом совершил 23-летний местный житель.

В разговоре с полицейскими парень попытался оправдаться действием алкоголя, который употреблял с товарищами.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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Как сообщали Українські Новини, в конце октября неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях. Также три года тюрьмы дали мужчине за надругательство над флагом Украины. Пребывая в нетрезвом состоянии, он сорвал флаг в Кривом Роге.

Напомним, что Украина празднует День флага 23 августа.