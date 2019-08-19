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19 августа 2019, понедельник, 16:28 22
Общество 2019-08-19T16:30:24+03:00
Українські Новини
На Подоле в Киеве вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки

На Подоле в Киеве вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки

Пенный фонтан. Фото: КП СЗН Подольского района
Пенный фонтан. Фото: КП СЗН Подольского района

В понедельник, 19 августа, в сквере на Контрактовой площади со стороны улицы Сагайдачного вандалы испортили фонтан — они налили в него моющее средство, от чего вместо воды в нем образовалась сплошная пена. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на КП СЗН Подольского района в Facebook.

Более того, хулиганы на этом не остановились и разрисовали лавочки.

Фонтан пришлось временно отключить, чтобы очистить от пены и остатков моющего средства.

"Вместо того, чтобы выполнять плановую работу и улучшать парки и скверы, мы после выходных вынуждены исправлять акты вандализма", — пишет на своей странице предприятие.

Работникам коммунальных служб заново пришлось перекрашивать лавочки и мусорные урны, чтобы убрать надписи, оставленные вандалами. Вскоре заработает и фонтан.

Фото: КП СЗН Подольского районаФото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского районаФото: КП СЗН Подольского района


Как сообщали Українські Новини, в Харькове вандалы закрасили граффити художника Гамлета: соцсети возмущены.

Ранее на Русановке повредили знаменитую "Бабку с кравчучкой".

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