На Подоле в Киеве вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки

В понедельник, 19 августа, в сквере на Контрактовой площади со стороны улицы Сагайдачного вандалы испортили фонтан — они налили в него моющее средство, от чего вместо воды в нем образовалась сплошная пена. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на КП СЗН Подольского района в Facebook.

Более того, хулиганы на этом не остановились и разрисовали лавочки.

Фонтан пришлось временно отключить, чтобы очистить от пены и остатков моющего средства.



"Вместо того, чтобы выполнять плановую работу и улучшать парки и скверы, мы после выходных вынуждены исправлять акты вандализма", — пишет на своей странице предприятие.

Работникам коммунальных служб заново пришлось перекрашивать лавочки и мусорные урны, чтобы убрать надписи, оставленные вандалами. Вскоре заработает и фонтан.

Фото: КП СЗН Подольского района

Фото: КП СЗН Подольского района



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