На Подоле в Киеве вандалы налили в фонтан мыло и разрисовали лавочки

В понедельник, 19 августа, в сквере на Контрактовой площади со стороны улицы Сагайдачного вандалы испортили фонтан — они налили в него моющее средство, от чего вместо воды в нем образовалась сплошная пена. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на КП СЗН Подольского района в Facebook. Более того, хулиганы на этом не остановились и разрисовали лавочки.\r\nФонтан пришлось временно отключить, чтобы очистить от пены и остатков моющего средства."Вместо того, чтобы выполнять плановую работу и улучшать парки и скверы, мы после выходных вынуждены исправлять акты вандализма", — пишет на своей странице предприятие.\r\nРаботникам коммунальных служб заново пришлось перекрашивать лавочки и мусорные урны, чтобы убрать надписи, оставленные вандалами. Вскоре заработает и фонтан.\r\nФото: КП СЗН Подольского района\r\nФото: КП СЗН Подольского района\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харькове вандалы закрасили граффити художника Гамлета: соцсети возмущены. Ранее на Русановке повредили знаменитую "Бабку с кравчучкой". Также знаменитые портреты Шевченко в киевском метро изрезал националист Хорт.