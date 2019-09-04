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04 сентября 2019, среда, 12:53 51
Жизнь 2019-09-04T12:53:12+03:00
Українські Новини
Фото дня: Исторический фонтан Самсона на Подоле покрасили в цвет бледной фуксии

Фото дня: Исторический фонтан Самсона на Подоле покрасили в цвет бледной фуксии

Розовый Самсон. Фото: Дмитрий Качура
Розовый Самсон. Фото: Дмитрий Качура

Скульптура "Самсона, раздирающего пасть льва", которая находится на Контрактовой площади в центре Киева, стала розового цвета. Об этом сообщает Дмитрий Качура на странице в Facebook, публикуя соответствующие фотографии.

"Пару недель назад писал об ужасном состоянии фонтана Самсона на Подоле. Облупленная статуя с кучой мусора в самом фонтане. Сегодня проходил мимо и ужаснулся... Мусор коммунальщики из фонтана убрали, что гуд. Более того - они перекрасили памятник. В малиновый цвет!!! Хочется глянуть этим эстетам из благоустроя в глаза... Малиновый Самсон, разрывающий пасть малиновому льву - такого точно ни в одной стране мира нет", - сообщил Дмитрий.

Напомним, фонтан Самсон — один из старейших фонтанов Киева. Первая статуя Самсона, раздирающего пасть льву, появилась на этом месте в 1749 году. Ее создали по проекту архитектора Ивана Григоровича-Барского. Тогда же фонтан был подключен к первому в Киеве сырецкому водопроводу.

Приведем для сравнения, как выглядел фонтан "Самсон" ранее.

Также НВ сообщает, что как раз в моду возвращается главный тренд 80-х годов — одежда ярко-розового цвета.

Как сообщали Україньскі Новини, ​На Подоле вандалы сломали нос Самсону.

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