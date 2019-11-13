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13 листопада 2019, середа, 11:40 22
Верховна Рада і партії 2019-11-13T14:30:04+02:00
Українські Новини
Разумков зібрав голів фракцій через ринку землі: всі виступили проти, крім "Слуги народу"

Разумков зібрав голів фракцій через ринку землі: всі виступили проти, крім "Слуги народу"

Верховна Рада, Мораторій на продаж землі, Ринок землі, Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ході засідання в середу, 13 листопада, зібрав на нараду голів фракцій з питання ринку землі. Про це повідомлялося в прямому ефірі телеканалу "Рада".

"Прошу керівників фракцій: голови і першого заступника зібратися в моєму кабінеті", - сказав Разумков.

У роботі парламенту оголошено перерву.

Перед цим більшість фракцій, за винятком Слуги народу, заявили, що не будуть голосувати за ринок землі і закликали відкласти його розгляд.

Під час виступів представників фракцій проти законопроекту про ринок землі виступили Голос, Батьківщина, Європейська солідарність і Опозиційна платформа - За життя.

Також проти законопроекту виступила депутатська група "За майбутнє" і окремі депутати-мажоритарники.

Нагадаємо, що сьогодні Рада розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

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