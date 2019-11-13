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13 листопада 2019, середа, 11:31 12 Карта
Силові структури 2019-11-13T12:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві через акції протесту поліція посилила охорону урядового кварталу

У Києві через акції протесту поліція посилила охорону урядового кварталу

Рада, Нацполіція, Охорона, акції протесту

В той час, як Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі в першому читанні, поліція посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби київської поліції, передають Українські Новини.

Вказується, що кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі почали проведення акцій з масовою участю громадян.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві та військовослужбовці Національної гвардії заступили на чергування в посиленому режимі.

Правоохоронці закликають організаторів і учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

У той же час, рух по вулиці Грушевського, згідно сервісу google.maps, утруднено. Зокрема, величезна пробка утворилася від метро Арсенальна у напрямку до будівлі Верховної Ради.

Пробки в Києві. Фото: google.mapsПробки в Києві. Фото: google.maps

Як повідомляли Українські Новини, більше 3 тисяч пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі.

Тим часом у Мінекономрозвитку вважають, що при знятті мораторію на продаж землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200.

Раніше Кабмін пропонував Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. У свою чергу президент Володимир Зеленський обіцяв референдум щодо ринку землі.

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