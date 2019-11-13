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13 ноября 2019, среда, 10:15 305
Экономика 2019-11-13T10:20:13+02:00
Українські Новини
В Минэкономразвития посчитали, сколько будет стоить гектар земли в Украине

В Минэкономразвития посчитали, сколько будет стоить гектар земли в Украине

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Земля, Минэкономразвития, стоимость земли
Земля. Фото: dpchas.com.ua
Земля. Фото: dpchas.com.ua

Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2178 о запуске рынка земли в первом чтении. В Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $2200.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется „только украинцы покупают“)", — рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли.

Ранее Кабмин предлагал Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом Владимир Зеленский обещал референдум по рынку земли

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