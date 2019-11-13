Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині

800 осіб протестують біля будівлі Верховної Ради проти запуску ринку землі, який сьогодні мають розглянути в першому читанні депутати.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Протестувальники перебувають на площі Конституції перед парламентом, рух не перекрито.

Учасники акції тримають прапори партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та громадського об'єднання "Всеукраїнський аграрний рада".

Правоохоронці забезпечують порядок, правопорушень не зафіксовано.

Перед початком засідання Ради активісти розмістили на площі перед будівлею парламенту труну з трупом свині.

Як повідомляли Українські Новини, також сьогодні більш як 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі.

Тим часом у Мінекономрозвитку вважають, що при знятті мораторію на продаж землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200.

Раніше Кабмін пропонував Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. У свою чергу президент Володимир Зеленський обіцяв референдум щодо ринку землі.