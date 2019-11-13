Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні

Євросоюз підтримує плани України відкрити ринок землі. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

В ЄС також заявили, що реформа повинна базуватися на верховенстві права та принципах стійкості, прозорості та справедливості.

"Поважаючи незалежний законодавчий процес України та прийняття суверенних рішень, ми готові запропонувати досвід і підтримку разом з іншими міжнародними партнерами. При відкритті цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, і гарантувати права активних дрібних фермерів, охочих придбати землю сільськогосподарського призначення ", - йдеться в заяві.

В основі системи державної підтримки повинні бути невеликі фермерські господарства, вважають в ЄС.

"ЄС уважно оцінить умови, при яких ринок сільськогосподарських земель буде функціонувати, і те, як контролюються заходи безпеки під час впровадження земельної реформи. Невеликі фермерські господарства повинні стояти в центрі цієї реформи, зокрема ті, які не зареєстровані як юридичні особи, тобто фізичні особи, які обробляють сільськогосподарські угіддя", - відзначають в ЄС.

У Брюсселі також кажуть, що відкриття ринку землі має стати першим кроком до більш широкою і всеосяжної земельної реформи, яка буде охоплювати інші елементи управління землею, політику землекористування, планування і моніторингу поінформованості про права на землю, консолідації земель.

Нагадаємо, що сьогодні Рада розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.