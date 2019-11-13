Рада в середу розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні

В той час, як більше 3 тисяч пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі, Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі в першому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Відповідний законопроект і 10 альтернативних йому вказані першими у порядку денному.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроекти №2194 про дозвіл іноземцям та іноземним юрособам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів і №2195 про продаж і оренду земельних ділянок через електронні аукціони, в 2-му читанні Рада розгляне законопроект №0855 про використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата від фракції Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і запуск ринку землі в понеділок.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.