підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 листопада 2019, середа, 08:44 7
Верховна Рада і партії 2019-11-13T08:47:54+02:00
Українські Новини
Рада в середу розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні

Рада в середу розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні

Рада, Ринок землі
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

В той час, як більше 3 тисяч пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі, Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі в першому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Відповідний законопроект і 10 альтернативних йому вказані першими у порядку денному.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроекти №2194 про дозвіл іноземцям та іноземним юрособам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів і №2195 про продаж і оренду земельних ділянок через електронні аукціони, в 2-му читанні Рада розгляне законопроект №0855 про використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата від фракції Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і запуск ринку землі в понеділок.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі., однак перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

Більше новин про: Рада Ринок землі

Архів
Новини
Вищий антикорсуд не дозволив САП і НАБУ використовувати відхилені раніше угоди зі слідством 09:19 Документ
В Тихий океан витікає радіоактивний плутоній: ядерний могильник США дав тріщину 09:16
У жовтні банки видавали переважно валютні кредити 09:08
Рада в середу розгляне запуск ринку землі в 1-му читанні 08:44
Загострення в ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів, поранені два воїна ЗСУ 08:11
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Ветерана АТО і його дружину до напівсмерті побив син з друзями, - поліція 09:36
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok