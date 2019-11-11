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11 ноября 2019, понедельник, 19:06 61
Верховная Рада и партии 2019-11-11T19:09:17+02:00
Українські Новини
Сегодня "Слуга народа" обсудит отставку Яременко и запуск рынка земли

Сегодня "Слуга народа" обсудит отставку Яременко и запуск рынка земли

Рынок земли, Слуга народа, Владимир Зеленский, Богдан Яременко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит отставку депутата парламента от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и законопроект №2178 о запуске рынка земли в понедельник.

Об этом сообщил журналистам член фракции Александр Качура, передают Українські Новини.

"Основополагающими будут все законопроекты на этой повестке недели и второе - это принципиальные вопросы о тех народных депутатах, к которым в информпространстве были вопросы от общества", - сказал он.

На уточняющие вопросы журналистов Качура ответил, что фракция обсудит вопрос рынка земли и отставку Яременко.

"Я хочу вам сказать, что в таком виде, в котором есть законопроект (о запуске рынка земли), однозначно принимать нельзя. В него нужно вносить правки. Меня не устраивает даже с предложениями Президента Украины, я не готов голосовать даже в первом чтении", - сообщил депутат.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли, в то время как Зеленский пообещал референдум по рынку земли.

 

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