Нардеп Бужанський вимагає посадити за пропаганду нацизму консула Марушинця, який відновився у МЗС

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") вимагає притягнути до кримінальної відповідальності колишнього консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинця, який був раніше звільнений з Міністерства закордонних справ (МЗС) України за антисемітизм і неонацизм, а пізніше був відновлений на посаді рішенням апеляційного суду.

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Страна.юа пише, що великий шанувальник Гітлера Марущинець виграв суд у МЗС з приводу свого звільнення. І ще має нахабство цим хвалитися. І знаєте, що я вам скажу? Він абсолютно правий. Не треба було його звільняти. Потрібно було посадити його за пропаганду нацизму. До речі, ще не пізно. Це таке питання, в якому ніколи не пізно", - написав він.

Нагадаємо, звільнений за антисемітизм і неонацизм консул Марушинець виграв суд проти МЗС України.

МЗС усунув Марущинца 13 травня від виконання його обов'язків на час дисциплінарного провадження за фактом антисемітських публікацій в соціальній мережі Facebook.

Пізніше, в кінці травня, Міністерство закордонних справ звільнило консула України в Гамбурзі Василя Марущинца з-за порушення правил етичної поведінки.

Так, за результатами дисциплінарного провадження комісія Мзс прийшла до висновку, що дії Марущинца розцінюються як порушення присяги державного службовця та правил етичної поведінки державних службовців, і як дії, які шкодять авторитету державної служби.

Комісія вважає, що дії консула несумісні з дипломатичною діяльністю і принципів державної служби і запропонувала звільнити його з посади.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада Бужанський заявив про намір розробити і внести на розгляд Ради законопроект про неприпустимість вшанування осіб, які служили в будь-яких військових і поліцейських підрозділах, які визнані злочинними організаціями а так само брали участь у Голокості.

2 листопада нардеп Бужанський після демонтажу барельєфа маршала Жукова в Одесі закликав одеситів відстоювати пам'ятки міста, які їм дороги. "...В Одесі, місті, м'яко кажучи, цілком негативно ставиться до отбивателям барельєфів, лампадки? Серйозно? Сподіваюся, що я неправий, але ви або дайте пі@ди один раз отбивателям, і лампадки не знадобляться..." - написав він.

1 листопада Бужанський запропонував парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 року. "Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі інші, з 2023. Це чисто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, усуває її. З 23-го, так з 23-го, так сказати", - написав народний депутат.