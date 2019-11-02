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02 ноября 2019, суббота, 23:26 5 Мнение
Верховная Рада и партии 2019-11-02T23:26:12+02:00
Українські Новини
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову"

Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову"

Снос памятника, Памятник Жукову, Максим Бужанский
Максим Бужанский
Максим Бужанский

Депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Максим Бужанский после демонтажа барельефа маршалу Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, Бужанский выразил свое мнение касательно людей, которые демонтировали барельеф маршалу Жукову.

"Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукову. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают", - написал Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе жители города провели митинг возле здания Приморского военкомата на улице Канатной против сноса барельефа маршала Жукова.

Ранее, 31 октября, в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

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