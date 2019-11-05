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  • Разработаю и внесу законопроект о запрете чествования лиц, запятнавших себя нацизмом, – нардеп Бужанский
05 ноября 2019, вторник, 17:30 455
Общество 2019-11-05T17:31:03+02:00
Українські Новини
Разработаю и внесу законопроект о запрете чествования лиц, запятнавших себя нацизмом, – нардеп Бужанский

Разработаю и внесу законопроект о запрете чествования лиц, запятнавших себя нацизмом, – нардеп Бужанский

Нацисты, Холокост, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Максим Бужанский, Запрет чествования, Коллабаранты
Максим Бужанский. Фото: Українські Новини
Максим Бужанский. Фото: Українські Новини

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") намерен разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о недопустимости чествования лиц, служивших в любых военных и полицейских подразделениях, которые признаны Международным военным трибуналом в ходе Нюрнбергского судебного процесса преступными организациями, а так же принимали участие в Холокосте.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

"Страна, словно гнойниками покрывается памятниками и мемориальными досками лицам, назовем это так, несмываемо запятнавших себя нацизмом. Попробую разработать и внесу в парламент закон, о недопустимости чествовании в любой форме тех, кто служил в любых подразделениях признанной Нюрнбергским Трибуналом преступной организацией в целом, СС, а так же принимал участие в Холокосте. А дальше, пусть народные депутаты Украины, страны, наиболее после Белоруссии пострадавшей от нацизма во Второй мировой Войне, сами принимают решения. По совести. Нацизм, это такая штука, что рядом никак. Ты или с ним, или против. И совершенно неважно, сколько лет прошло, год или триста", - написал народный депутат.

2 ноября нардеп Бужанский после демонтажа барельефа маршала Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги. "...В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся...", - написал он.

1 ноября Бужанский предложил парламенту продлить возможность преподавания в средней школе на русском языке до сентября 2023 года. "Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные, с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее. С 23-го, так с 23-го, так сказать", - написал народный депутат.

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