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31 октября 2019, четверг, 18:01 2358
Общество 2019-10-31T18:19:31+02:00
Українські Новини
В Одессе демонтировали памятник Жукову

В Одессе демонтировали памятник Жукову

Одесса, декоммунизация, Снос памятника

В Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным. 

Об этом сообщает местное издание "Думская"

Работы по демонтажу проводили представители общественной организации "Національний спротив". Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в котором говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.

Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Демонтаж памятника Жукову. Фото: Демонтаж памятника Жукову. Фото: "Думская"

Как сообщали Українські Ноивни, в 2018 году в Одесской области нашли одного "забытого" последнего Ленина и сразу же снесли его.

Ранее СБУ жестко раскритиковали из-за плаката с синим большевиком.

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